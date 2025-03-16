بعد الطقس الحار... منخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل

ما زال المرتفع الجوي الحار يؤثر على لبنان ويؤدي الى استقرار جوي وطقس حار جاف مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها بحدود ٨ درجات. وتنخفض الحرارة الثلاثاء، ويبدأ منخفض جوي بعد ظهر الاربعاء ويضعف الجمعة، ويحمل معه الامطار والرياح القوية خاصةً شمالًا والحرارة باردة جدًا وتتساقط‬⁩ الثلوج على الـ٩٠٠ متر في وقت الذروة ليل الخميس (شمال ووسط) حسب توقعات اليوم.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٩ ساحلًا وبين ١٣ و٢١ بقاعًا وبين ١٥ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مشمس

- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر، يتخلل الجو سحب عالية، والحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٩ ساحلًا وبين ١٣ و٢٥ بقاعًا وبين ١٥ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س



الثلاثاء: متقلب قليلًا، غائم جزئيًا، والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٥ و٢٤ ساحلًا وبين ٨ و٢٠ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة بين ٣٠ و٦٠ كم/س