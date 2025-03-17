بعد موجة الحرّ ..انخفاض بدرجات الحرارة وامطار متفرّقة

بعد موجة الحرّ، تنخفض درجات الحرارة يوم غد، وتكون فرصة هطول الأمطار خفيفة ومتفرقة، يرافقها برق ورعد بخاصة في المناطق الجبلية.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:



-الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة،ورياح ناشطة شمالا.



-الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية الانخفاض بدرجات الحرارة وفرص هطول أمطار خفيفة متفرقة، يرافقها برق ورعد بخاصة في المناطق الجبلية. تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمالا، مع ظهور طبقات من الغبار، يرتفع موج البحر ويتكون الضباب على المرتفعات .



الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل الى حدود 85كلم /س شمال البلاد مع ارتفاع لموج البحر. تهطل الامطار بشكل متفرق ابتداء من الظهر، تشتد غزارتها مساء مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتتدنى فجر الخميس لحدود ال 1100 بخاصة على المرتفعات الشمالية، مع بقاء ظهور الضباب كثيف على المرتفعات.





-الحرارة على الساحل من 16 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 23 درجة ، في الداخل من 11 الى 26 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية شرقية صباحا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 15و 35 كم/س.



-الانقشاع: جيد الى متوسط.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 75%.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

