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منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... أمطار وثلوج بإنتظارنا

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-03-19 | 02:09
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منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... أمطار وثلوج بإنتظارنا
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منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... أمطار وثلوج بإنتظارنا

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يبدأ منخفض جوي قرابة العصر بالتأثير على لبنان، ويحمل معه أمطارا ورياحا قوية خصوصا في الشمال، فيما درجات الحرارة باردة جدا و‫تتساقط‬ الثلوج على الـ٨٠٠ ~ ٩٠٠ متر ليل الخميس - الجمعة وأقل بقليل شمالا في ذروة الهطول. 

ويضعف هذا المنخفض الجوي يوم الجمعة وينكفئ تدريجيا مع تقدم الوقت.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر.
-الجو: متقلب ويتحول الى غير مستقر بين بعد الظهر والليل وتتساقط أمطار متفرقة تصبح شاملة وغزيرة تترافق مع برق ورعد. كما تتساقط حبات البرد والثلوج ليلا على الـ١٨٠٠ متر ويتدنى مستواها الى الـ١٣٠٠ متر صباح الخميس.
- الرياح: جنوبية غربية قوية بعد الظهر خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س وتلامس الـ١٠٠كم/س على الحبال العالية.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٥٪؜.
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa .
- الانقشاع: جيد.
- حال البحر: مرتفع الموج (٣ أمتار) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: الطقس غير مستقر وبارد وممطر وتتساقط الثلوج نهارا على الـ١٠٠٠ متر ويتدنى مستواها ليل الخميس - الجمعة الى الـ٨٠٠ ~ ٩٠٠ متر وأقل بقليل شمالا عند ذروة الهطول. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٦ و١٢ درجة ساحلا، بين -١ و٦ درجة بقاعاً وبين صفر و٥ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وتتحول الى شمالية غربية قوية خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س. 

الجمعة: الطقس غير مستقر وبارد مع إحتمال أمطار محلية، وتتساقط الثلوج نهارا على الـ ١٠٠٠ ~ ١١٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٦ و١٤ درجة ساحلا، بين -١ و٦ درجة بقاعاً وبين صفر و٥ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
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