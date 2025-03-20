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حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-03-20 | 01:05
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حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
يؤثر على لبنان منخفض جوي يحمل معه أمطار ورياح قوية خصوصا في الشمال وحرارة باردة جدا، حيث تبلغ ذروتها بين الليلة وصباح غد الجمعة. وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ٨٠٠ ~٩٠٠ متر عند ذروة الهطول. يضعف المنخفض يوم الجمعة وينكفئ تدريجيا مع تقدم الوقت.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٦ و١٢ ساحلا وبين -١ و٦ بقاعاً وبين صفر و٥ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: غير مستقر وبارد وممطر وتتساقط الثلوج نهارا على الـ١٠٠٠متر، يتدنى مستواها ليل الخميس - الجمعة الى ٨٠٠ - ٩٠٠ متر عند ذروة الهطول
- الرياح: جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: سيئ
- حال البحر: مرتفع الموج (٣ امتار) وحرارة سطح المياه ٢٠
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: غير مستقر وبارد مع تساقط أمطار متفرقة وتتساقط الثلوج نهارا على ١٠٠٠ ~١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٦ و١٤ساحلا وبين -١ و٦ بقاعاً وبين صفر و٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
السبت: مستقر وبارد غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٨ و١٧ ساحلا وبين صفر و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٨ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
باردة
وثلوج
الارتفاع...
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... أمطار وثلوج بإنتظارنا
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