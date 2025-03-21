منخفض جوّيّ يؤثّر على لبنان ليضعف بعد الظهر

يؤثّر منخفض جوّيّ على لبنان ويضعف، بعد ظهر اليوم.



وتبقى والحرارة باردة جدًا، فيما تتساقط الثلوج على ٩٠٠ متر، وينكفئ تدريجيًا المنخفض مساء، مع تقدم الوقت.



وترتفع درجات الحرارة، في الأيّام المقبلة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٦ و ١٢ درجة ساحلًا وبين -١ و ٦ بقاعًا وبين صفر و ٥ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: غير مستقر وبارد وممطر وتتساقط الثلوج نهارًا على ١٠٠٠متر يتدنى مستواها ليل الخميس الجمعة إلى ٨٠٠ ~ ٩٠٠متر عند ذروة الهطول والحرارة

- الرياح: جنوبية غربية قوية خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و ٩٥٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: سيئ

- حال البحر: مرتفع الموج (٣ امتار) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت:

مستقر نسبيًا وبارد، غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي ودرجات الحرارة تتراوح بين ٨ و ١٧ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعًا وبين ٣ و ٨ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الأحد:

مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٥ بقاعًا وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س