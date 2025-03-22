الإستقرار الجوي يعود... والحرارة إلى ارتفاع

انكفأ المنخفض الجوي وعاد الاستقرار الى الاحوال الجوية ولعدة ايام. وتعود الحرارة الى الارتفاع اليوم وفي الايام القادمة لتصبح حارة يومي الخميس والجمعة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٧ ساحلًا وبين صفر و١٠ بقاعًا وبين ٣ و٨ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مستقر نسبيًا وبارد غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي

- الرياح: شمالية غربية صعيفة خاصةً شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٨٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ امتار) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: مستقر وقليل السحب والحرارة وتتراوح بين ٩ و١٩ ساحلًا وبين ٣ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الاثنين: مستقر ومشمس والحرارة وتتراوح بين ١٢ و٢١ ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ٨ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س