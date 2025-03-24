الحرارة تتخطى الـ30 درجة... اليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان مرتفع جوي يستمر لايام عدة ويترافق مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية وحارة اواخر الاسبوع، حيث تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تتساقط بعض الامطار يوم السبت.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٩ و١٨ ساحلا وبين -٢ و١٥ بقاعاً وبين ٢ و١١ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: مستقر ومشمس

- الرياح: شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: مستقر ومشمس يتخلل الجو سحب خفيفة مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٢ ساحلا وبين ٦ و٢٣ بقاعًا وبين ١٠ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الاربعاء: مستقر ومشمس يتخلل الجو سحب خفيفة مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٧ ساحلا وبين ٨ و٢٥ بقاعاً وبين ١١ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.