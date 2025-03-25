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ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-03-25 | 02:58
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ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
يؤثر على لبنان مرتفع جوي ويستمر لغاية يوم الجمعة المقبل ويترافق مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية وحارة أواخر الأسبوع حيث تتخطى درجات الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة، فيما يتوقع تساقط بعض الأمطار يوم السبت.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مستقر ومشمس ويتخلل الجو سحب خفيفة مرتفعة
- الرياح: شرقية ليلاً، شمالية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٧ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس مستقر ومشمس ويتخلل الجو سحب خفيفة مرتفعة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، شمالية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس مستقر وغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٠ و٣٠ درجة بقاعاً، وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، شمالية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
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أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
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الحرارة
مرتفع جوي
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... اليكم تفاصيل الطقس
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