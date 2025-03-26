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درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ الجمعة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-03-26 | 01:24
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درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ الجمعة
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درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ الجمعة

يؤثّر مرتفع جويّ على لبنان ويستمر لغاية الجمعة المقبل ويترافق مع ارتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة.

وتصبح الدرجات فوق معدلاتها الموسمية وحارة أواخر الاسبوع، لتتخطى الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة الجمعة.

ومن المحتمل أن تتساقط بعض الامطار، السبت.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي:  ١٦ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٥ بقاعًا وبين ١١ و ٢٢ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: مستقر ومشمس يتخلله سحب خفيفة مرتفعة
- الرياح: شرقية ليلًا شمالية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٧٥٪؜ 
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:
مستقر غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة والحرارة وتتراوح ٢٠ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٥ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الجمعة:
مستقر غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة والحرارة وتتراوح ١٨ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٧ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
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