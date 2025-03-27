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الحرارة تتخطى معدلاتها الجمعة... وأمطار خفيفة متوقعة السبت

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-03-27 | 01:26
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الحرارة تتخطى معدلاتها الجمعة... وأمطار خفيفة متوقعة السبت
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الحرارة تتخطى معدلاتها الجمعة... وأمطار خفيفة متوقعة السبت

يؤثر على لبنان مرتفع جوي يستمر لغاية الجمعة، ويترافق مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها، حيث تتخطى الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة الجمعة نتيجة تدفق رياح حارة من فرق شمال افريقيا.

ومن المتوقع تساقط بعض الامطار الخفيفة يوم السبت.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: مستقر غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة
- الرياح: شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٣٠ و٧٠٪؜ 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٨ و٣١ ساحلا وبين ١٠ و٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و٢٧ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: متقلب مع احتمال امطار محلية الجو غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٠ ساحلا وبين ٥ و١٥ بقاعاً وبين ٧ و١٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
 
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