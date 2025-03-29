طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار

تؤثّر كتل هوائية رطبة على لبنان، ما يحوّل الطقس إلى متقلب.

وهناك احتمال تساقط بعض الأمطار الرعدية والمحلية اليوم وغدًا.

ويتزامن ذلك، مع توقّع في انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع استقرار تام الاثنين.

ويسيطر طقس دافئ، منتصف الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٥ بقاعًا وبين ٧ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو: متقلب مع احتمال امطار محلية الجو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب

- الرياح: شرقية ليلًا شمالية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و ٧٠٪؜

- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: يسوء محليًا

- حال البحر: مرتفع الموج (١٢٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد:

متقلب مع احتمال ضئيل لتساقط امطار محلية، الجو غائم جزئيًا خصوصًا، قبل الظهر، مع تشكل ضباب والحرارة وتتراوح ١٤ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٥ بقاعًا وبين ٧ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين:

مستقر ومشمس اجمالًا والحرارة وتتراوح بين ١٤ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٥ بقاعًا وبين ٧ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارُا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س