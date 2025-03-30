عودة الإستقرار غدًا... إليكم تفاصيل الطقس

تؤثر كتل هوائية رطبة على لبنان بطقس متقلب واحتمال خفيف لبعض الامطار المحلية اليوم، فيما من المتوقع عودة الإستقرار التام غدًا الاثنين وطقس دافىء منتصف الاسبوع.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٠ ساحلًا وبين ٥ و١٥ بقاعًا وبين ٧ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: متقلب مع احتمال امطار محلية

- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: يسوء محليًا

- حال البحر: مرتفع الموج (١٢٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر ومشمس اجمالًا، والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٤ ساحلًا وبين ٤ و٢٢ بقاعًا وبين ٨ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الثلاثاء: متقلب وغائم مع احتمال امطار ليلًا ورياح قوية، الحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٤ ساحلًا وبين ٨ و٢٢ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا وسرعتها بين ٣٠ و٧٥ كم/س