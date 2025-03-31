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طقس متقلب مغبر ودافئ مع رياح قوية الثلاثاء

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-03-31 | 03:41
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طقس متقلب مغبر ودافئ مع رياح قوية الثلاثاء
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طقس متقلب مغبر ودافئ مع رياح قوية الثلاثاء

يؤثّر استقرار جويّ حاليًا على لبنان مع ارتفاع في درجات الحرارة.

ويليه طقس متقلب مغبر ودافئ مع رياح قوية الثلاثاء واحتمال تساقط امطار، خصوصًا مساء الغد.

ويعود الاستقرار الخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي:  بين ١٤ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٤ و ٢٢ بقاعًا وبين ٨ و ١٨ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: مستقر ومشمس اجمالًا
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٧٥٪؜ 
- الضغط  الجويّ السطحيّ: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: حيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:
متقلب مغبر وغائم وتتساقط امطار موحلة خاصة مساء ورياح قوية والحرارة وتتراوح ١٩ و ٢٨ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعًا وبين ١٢ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية وسرعتها بين ٣٠ و ٨٠ كم/س

الاربعاء:
متقلب مغبر وغائم جزئيًا مع احتمال تساقط امطار محلية موحلة والحرارة وتتراوح ١٣ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعًا وبين ٧ و ١٤ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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