يسيطر طقس متقلب مغبر مع رياح قوية على لبنان.
وهناك احتمال لتساقط امطار، خصوصًا، قبل الظهر، لينحسر تدريجيًا.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٨ بقاعًا وبين ٧ و ١٤ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: متقلب مغبر وغائم جزئيا وتتساقط امطار موحلة محلية
- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: يسوء محليًا
- حال البحر: مرتفع الموج خصوصًا جنوبا (١٢٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس:
مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة وتتراوح ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٨ بقاعًا وبين ٧ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
الجمعة:
مستقر غائم جزئيًا مع احتمال تساقط رذاذ والحرارة وتتراوح ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٨ بقاعًا وبين ٧ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س