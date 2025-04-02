يسيطر طقس متقلب مغبر مع رياح قوية على لبنان.

وهناك احتمال لتساقط امطار، خصوصًا، قبل الظهر، لينحسر تدريجيًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٨ بقاعًا وبين ٧ و ١٤ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: متقلب مغبر وغائم جزئيا وتتساقط امطار موحلة محلية

- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: يسوء محليًا

- حال البحر: مرتفع الموج خصوصًا جنوبا (١٢٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:

مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة وتتراوح ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٨ بقاعًا وبين ٧ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الجمعة:

مستقر غائم جزئيًا مع احتمال تساقط رذاذ والحرارة وتتراوح ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٨ بقاعًا وبين ٧ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س