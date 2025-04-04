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هكذا سيكون طقس الـWeekend...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-04-04 | 02:49
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هكذا سيكون طقس الـWeekend...
يؤدي منخفض جوي بعيد عن منطقتنا الى طقس متقلب قليلا اليوم وفي الأيام المقبلة مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة أو رذاذ خصوصا على الجبال، فيما ترتفع درجات الحرارة الأحد مع اشتداد سرعة الرياح وغبار في الجوّ.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٦ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار أو رذاذ محلي خصوصا شمالاً
- الرياح: شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٩٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج (٩٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت:
الطقس غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٤ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الأحد:
الطقس غائم جزئياً ويتحول الى مغبر ودافئ خصوصا بعد الظهر بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال تساقط أمطار رعدية محلية موحلة خصوصا بعد الظهر وعلى الجبال وشرق البلاد. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا وبين ١٠ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية قوية بعد الظهر وليلا وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
حال الطقس
طقس
Weekend
أمطار محلية
الرياح
استقرار جويّ واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة
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