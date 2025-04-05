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احتمال أمطار...وغبار في الجوّ
حال الطقس
2025-04-05 | 01:47
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احتمال أمطار...وغبار في الجوّ
يتأثّر لبنان بمنخفض جويّ يؤدي الى طقس متقلب قليلًا اليوم، وفي الايام المقبلة، مع احتمال امطار خفيفة ومحلية او رذاذ خاصة على الجبال، فيما ترتفع الحرارة يوم الاحد مع اشتداد سرعة الرياح، بالاضافة الى وجود غبار في الجوّ.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : غائم جزئيا مع احتمال مطر او رذاذ محلي
- الرياح : جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٩٠٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : متوسط الموج (٩٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩
الاحد:
غائم جزئياً بسحب عالية ومتوسطة خاصة بعد الظهر ويتحول الى مغبر ودافئ مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية موحلة بعد الظهر وعلى الجبال وشرق البلاد والحرارة وتتراوح ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية قوية بعد الظهر والليل وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠ كم/س
الاثنين:
مستقر قليل السحب ومغبرّ والحرارة وتتراوح ١٨ و ٢٤ ساحلا وبين ١١ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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حال الطقس
أمطار...وغبار
الجوّ
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