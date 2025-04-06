إشتداد سرعة الرياح وغبار في الجو... إليكم حال الطقس

من المتوقع أن تبدأ كتل هوائية دافئة بالتاثير على لبنان اليوم تترافق مع تقلبات جوية محلية واحتمال مطر محلي على الجبال فيما ترتفع الحرارة مع اشتداد سرعة الرياح بعد الظهر وغبار في الجو. ومنخفض جوي اواخر الاسبوع فيما لا امطار احد الشعانين، حسب آخر التقديرات.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٠ ساحلًا وبين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٧ و١٤ على الـ١٠٠٠متر

- الجو: غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة بعد الظهر ويتحول الى مغبر ودافىء مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية موحلة بعد الظهر وعلى الجبال وشرق البلاد

- الرياح: شرقية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٣٠ و٧٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر، قليل السحب ومغبر والحرارة وتتراوح بين ١٨ و٢٤ ساحلًا وبين ١١ و٢٣ بقاعًا وبين ١٣ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الثلاثاء: مغبر وحار، غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية موحلة بعد الظهر وعلى الجبال وشرق البلاد والحرارة وتتراوح بين ١٩ و٣٠ ساحلًا وبين ١٣ و٢٦ بقاعًا وبين ١٥ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية قوية بعد الظهر والليل وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س