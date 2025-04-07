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كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-04-07 | 02:10
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كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء
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كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء

تؤثر على لبنان كتل هوائية دافئة اليوم وغدا وتنحسر الأربعاء. ويؤدي منخفض جوي ليل الأربعاء الى طقس متقلب وبارد يستمر لأيام عدة وتتساقط أمطار تكون متفرقة وثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٤ درجة ساحلا، بين ١١ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مستقر قليل السحب ومغبر
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مغبر وحار، وغائم جزئياً بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال تساقط أمطار رعدية محلية موحلة بعد الظهر وعلى الجبال وشرق البلاد. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية قوية بعد الظهر والليل وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب وارتفاع الرطوبة، فيما يتحول منتصف الليل الى متقلب. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٧ درجة ساحلا، بين ٧ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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