طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل

تنحسر الكتل الهوائية الدافئة والمغبرة بدءًا من اليوم ويؤثّر منخفض جويّ على لبنان منتصف الليل.

ويتحوّل الطقس إلى رطب بارد ويستمر لأيّام عديدة.

وتتساقط أمطار تكون متفرقة وثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع.

أمّا طقس أحد الشعانين، فهو خريفيّ مع احتمال خفيف لتساقط بعض الامطار المحلية ويليه منخفض جوي آخر الاثنين.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب وارتفاع الرطوبة يتحول قرابة منتصف الليل الى متقلب

- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و ٩٥٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد, يسوء محليًا

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:

غائم وبارد مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح ١٢ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١١ بقاعًا وبين ٦ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الجمعة:

غائم وبارد مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠ متر والحرارة وتتراوح ١٢ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١١ بقاعًا وبين ٦ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س