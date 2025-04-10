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طقس لبنان غير مستقر رطب

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-04-10 | 01:54
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طقس لبنان غير مستقر رطب
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طقس لبنان غير مستقر رطب

يؤثّر منخفض جوّيّ اعتياديّ بارد على لبنان، بدءًا من منتصف ليل أمس، ليتحوّل الطقس إلى غير مستقر رطب.

ويستمر لأيّام عديدة يرافقه تساقط لأمطار خفيفة متفرقة ولثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع.

طقس أحد الشعانين أشبه بطقس خريفيّ بارد مع احتمال لتساقط بعض الامطار المحلية نهارًا.

يليه منخفض جويّ آخر يومي الاثنين والثلاثاء والثلوج تلامس ١٢٠٠متر صباح الثلاثاء حسب تقديرات اليوم.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: غائم وبارد مع تساقط امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر
- الرياح : جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪؜ 
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: يسوء محليًا
- حال البحر: مرتفع الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة:
غائم وبارد مع تساقط امطار متفرقة خاصة في القسم الثاني من النهار وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر والحرارة وتتراوح ١٢ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١١ بقاعًا وبين ٦ و ٩ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

السبت:
غائم وبارد مع تساقط امطار متفرقة خصوصًا في القسم الاول من النهار وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر والحرارة وتتراوح ١٢ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١١ بقاعًا وبين ٦ و ٩ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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