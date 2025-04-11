الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-04-11 | 01:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
يؤثر على لبنان منخفض جوي اعتيادي بارد، يستمر لأيام عدة ويحمل معه أمطارا تكون خفيفة ومتفرقة على العموم وثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع.
أما طقس أحد الشعانين فأشبه بطقس خريفي بارد مع احتمال لتساقط بعض الأمطار المحلية نهارا يليه منخفض جوي آخر يومي الاثنين والثلاثاء.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم وبارد مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر
- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: يسوء محلياً
- حال البحر: مرتفع الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت:
الطقس غائم وبارد مع تساقط أمطار متفرقة نهارا وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الأحد:
الطقس غائم اجمالا وبارد مع تساقط أمطار متفرقة (خصوصا في القسم الثاني من النهار) وثلوج خفيفة على الـ١٨٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
أحد الشعانين
منخفض جوي
أمطار
طقس لبنان غير مستقر رطب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-04-08
منخفض جويّ ليل الاربعاء..وطقس الشعانين: خريفيّ مع احتمال خفيف للامطار
حال الطقس
2025-04-08
منخفض جويّ ليل الاربعاء..وطقس الشعانين: خريفيّ مع احتمال خفيف للامطار
0
حال الطقس
2025-04-09
طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-04-09
طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-03-21
منخفض جوّيّ يؤثّر على لبنان ليضعف بعد الظهر
حال الطقس
2025-03-21
منخفض جوّيّ يؤثّر على لبنان ليضعف بعد الظهر
0
حال الطقس
2025-03-05
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...
حال الطقس
2025-03-05
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-04-10
طقس لبنان غير مستقر رطب
حال الطقس
2025-04-10
طقس لبنان غير مستقر رطب
0
حال الطقس
2025-04-09
طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-04-09
طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-04-08
منخفض جويّ ليل الاربعاء..وطقس الشعانين: خريفيّ مع احتمال خفيف للامطار
حال الطقس
2025-04-08
منخفض جويّ ليل الاربعاء..وطقس الشعانين: خريفيّ مع احتمال خفيف للامطار
0
حال الطقس
2025-04-07
كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء
حال الطقس
2025-04-07
كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:17
شرطة نيويورك: تحطم مروحية إثر سقوطها في نهر هدسون بمدينة نيويورك
آخر الأخبار
16:17
شرطة نيويورك: تحطم مروحية إثر سقوطها في نهر هدسون بمدينة نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-08
٥٠٠ بنية تحتية عسكرية ومخازن سلاح عائدة لحزب الله عالجها الجيش
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-08
٥٠٠ بنية تحتية عسكرية ومخازن سلاح عائدة لحزب الله عالجها الجيش
0
اقتصاد
2025-04-08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-04-08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2025-04-03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-04-03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:08
ترامب يشير إلى تقدم في محادثات رهائن غزة
أخبار دولية
15:08
ترامب يشير إلى تقدم في محادثات رهائن غزة
0
أخبار لبنان
13:52
عون لوفد الاعتدال الوطني: لا تأجيل للانتخابات... والحزب أبدى ليونة في موضوع السلاح
أخبار لبنان
13:52
عون لوفد الاعتدال الوطني: لا تأجيل للانتخابات... والحزب أبدى ليونة في موضوع السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تراشق بين وسائل الإعلام والعين على القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تراشق بين وسائل الإعلام والعين على القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص
0
أخبار دولية
13:45
الاجتماع الامني المصغّر في اسرائيل يبحث في خطط لقضم المزيد من اراضي قطاع غزة
أخبار دولية
13:45
الاجتماع الامني المصغّر في اسرائيل يبحث في خطط لقضم المزيد من اراضي قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إليكم تفاصيل قرار تعليق الرسوم الجمركية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إليكم تفاصيل قرار تعليق الرسوم الجمركية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ايران أميركا والعالم ينتظرون يوم السبت ١٢ نيسان..
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ايران أميركا والعالم ينتظرون يوم السبت ١٢ نيسان..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سباق بين إقرار الإصلاحات واجتماعات واشنطن المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سباق بين إقرار الإصلاحات واجتماعات واشنطن المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل تُصعّد وتتمسك بذريعة غياب السيطرة اللبنانية: اتهامات لحزب الله وتحذيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل تُصعّد وتتمسك بذريعة غياب السيطرة اللبنانية: اتهامات لحزب الله وتحذيرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:05
بيان للحجار حول تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها
أخبار لبنان
10:05
بيان للحجار حول تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها
2
أخبار لبنان
07:03
حزب الله: لا مصادر في الحزب والمواقف تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية أو عبر تصريحات مسؤوليه
أخبار لبنان
07:03
حزب الله: لا مصادر في الحزب والمواقف تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية أو عبر تصريحات مسؤوليه
3
علوم وتكنولوجيا
09:20
فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
09:20
فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)
4
حال الطقس
01:39
منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
حال الطقس
01:39
منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
5
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص
6
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر
7
أخبار لبنان
15:53
كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته
أخبار لبنان
15:53
كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته
8
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تراشق بين وسائل الإعلام والعين على القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تراشق بين وسائل الإعلام والعين على القضاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More