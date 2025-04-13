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طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-04-13 | 02:00
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طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية
يؤثر منخفض جوي اعتيادي بارد على لبنان بطقس غير مستقر رطب ويستمر لغاية صباح الثلاثاء ويحمل معه استقرار بدرجات حرارة ما دون المعدلات وامطار تكون خفيفة متفرقة على العموم وثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع. وطقس اليوم أحد الشعانين اشبه بخريفي بارد مع بعض الامطار المحلية نهارًا خاصةً بعد الظهر وما بعد.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ ساحلًا وبين ٤ و١١ بقاعًا وبين ٦ و٩ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم اجمالًا وبارد مع تساقط امطار متفرقة خاصة في القسم الثاني (الظهر وما بعد) من النهار وثلوج خفيفة على الـ١٧٠٠ متر
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٩٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: يسوء محليًا
- حال البحر: متوسط الموج (٩٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: غائم جزئيًا وبارد مع تساقط امطار متفرقة نهارًا تشتد احيانًا ليل الاثنين وفجر الثلاثاء وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر تتدنى ليلًا الى الـ١٤٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٦ ساحلًا وبين ٣ و١١ بقاعًا وبين ٤ و٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا مساءً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
الثلاثاء: غائم جزئيًا وبارد مع تساقط امطار متفرقة فجرًا وثلوج خفيفة على الـ١٤٠٠ متر ويتحول الطقس الى مستقر مع تقدم الوقت وانحسار المنخفض الجوي والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٦ ساحلًا وبين ٣ و١١ بقاعًا وبين ٤ و٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا مساءً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
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خريفي
الأمطار
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