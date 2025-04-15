الاستقرار الجوي يستمر طيلة الأسبوع... وارتفاع بدرجات الحرارة

في تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

ينكفئ المنخفض الجوي اليوم ويعود الاستقرار الجوي تدريجياً.ويستمر الاستقرار الجوي طيلة الأسبوع الحالي مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدا وفوق معدلاتها أواخر الأسبوع.- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر-الجو: يتحول قليل السحب- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٥٪؜- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٣ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٢ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٥ و٢١ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.