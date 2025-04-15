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الاستقرار الجوي يستمر طيلة الأسبوع... وارتفاع بدرجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-04-15 | 01:19
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الاستقرار الجوي يستمر طيلة الأسبوع... وارتفاع بدرجات الحرارة
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
ينكفئ المنخفض الجوي اليوم ويعود الاستقرار الجوي تدريجياً.
ويستمر الاستقرار الجوي طيلة الأسبوع الحالي مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدا وفوق معدلاتها أواخر الأسبوع.
في تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: يتحول قليل السحب
- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٣ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٢ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٥ و٢١ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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