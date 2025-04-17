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مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-04-17 | 01:04
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مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
يؤثر مرتفع جوي على لبنان ويستمر طيلة الاسبوع الحالي مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدًا وفوق معدلاتها غدًا.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٤ ساحلًا وبين ٥ و٢١ بقاعًا وبين ٨ و١٩ على الـ١٠٠٠متر
- الجو: مشمس
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: طقس مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٧ و٢٧ ساحلًا وبين ٦ و٢٤ بقاعًا وبين ١٢ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
السبت: مستقر ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٥ ساحلًا وبين ٥ و٢١ بقاعًا وبين ٨ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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لبنان...
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