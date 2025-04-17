الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مرتفع جوي يؤثر على لبنان...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-04-17 | 01:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...

يؤثر مرتفع جوي على لبنان ويستمر طيلة الاسبوع الحالي مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدًا وفوق معدلاتها غدًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٤ ساحلًا وبين ٥ و٢١ بقاعًا وبين ٨ و١٩ على الـ١٠٠٠متر
- الجو: مشمس
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٥٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: طقس مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٧ و٢٧ ساحلًا وبين ٦ و٢٤ بقاعًا وبين ١٢ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

السبت: مستقر ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٥ ساحلًا وبين ٥ و٢١ بقاعًا وبين ٨ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

لبنان...

درجات الحرارة الى ارتفاع...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-03-23

مرتفع جوي يؤثر على لبنان... والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة!

LBCI
حال الطقس
2025-03-21

منخفض جوّيّ يؤثّر على لبنان ليضعف بعد الظهر

LBCI
حال الطقس
2025-03-05

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...

LBCI
حال الطقس
2025-04-11

منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-04-16

درجات الحرارة الى ارتفاع...

LBCI
حال الطقس
2025-04-15

الاستقرار الجوي يستمر طيلة الأسبوع... وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-04-14

الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-04-13

طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-11

البيت الأبيض: المحادثات مع أوكرانيا في جدة "إيجابية ومثمرة"

LBCI
خبر عاجل
03:49

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إستهدفت سيارة "رابيد" على طريق وادي الحجير

LBCI
أخبار لبنان
10:08

بيان للمالية حول خفض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-17

"الصحة" تعلن حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية - السورية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

أبرز المباحثات في جلسة مجلس الوزراء اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:45

خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية

LBCI
أخبار لبنان
15:57

اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الاستثمارات الأميركية في إيران بين الماضي والحاضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

واقع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: تحديات وموارد ونزاعات... وهذا ما قاله ممثل منظمة الـFAO للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

المحادثات الإيرانية - الأميركية من مسقط الى روما... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
13:22

مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

طريق المطار: من فوضى الشعارات إلى مشروع الدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:25

لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر

LBCI
خبر عاجل
13:34

بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك

LBCI
خبر عاجل
12:34

الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:36

الذهب يواصل صعوده القياسي!

LBCI
خبر عاجل
11:19

بيان قطري - لبناني مشترك: هبة قطرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه

LBCI
حال الطقس
01:04

مرتفع جوي يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
13:19

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
12:32

معلومات للـLBCI: الجانب الاردني أبلغ الجانب اللبناني بأن المتورطين بالخلية تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More