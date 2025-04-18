طقس مستقر ومشمس... والحرارة الى ارتفاع

يؤثر على لبنان مرتفع جوي يستمر في الايام المقبلة، ويترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدا اليوم وغدا.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٧ ساحلا وبين ٦ و٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر

- الجو: مشمس

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: مستقر ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة، والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٥ ساحلا وبين ٥ و٢١ بقاعاً وبين ٨ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاحد: مستقر ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة، والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٣ ساحلا وبين ٥ و٢٠ بقاعاً وبين ٨ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.







