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طقس مستقر ومشمس... والحرارة الى ارتفاع
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-04-18 | 02:18
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طقس مستقر ومشمس... والحرارة الى ارتفاع
يؤثر على لبنان مرتفع جوي يستمر في الايام المقبلة، ويترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدا اليوم وغدا.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٧ ساحلا وبين ٦ و٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر
- الجو: مشمس
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: مستقر ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة، والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٥ ساحلا وبين ٥ و٢١ بقاعاً وبين ٨ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الاحد: مستقر ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة، والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٣ ساحلا وبين ٥ و٢٠ بقاعاً وبين ٨ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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