طقس ربيعيّ دافئ ومستقر

يؤثر مرتفع جويّ على طقس لبنان و يستمر اليوم وفي الايام المقبلة، بطقس ربيعيّ دافئ ومستقر.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٤ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٧٥٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد:
مستقر ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعًا وبين ١١ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الاثنين:
مستقر ومشمس الى غائم حزئيًّا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س