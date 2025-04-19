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طقس ربيعيّ دافئ ومستقر

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-04-19 | 01:49
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طقس ربيعيّ دافئ ومستقر
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طقس ربيعيّ دافئ ومستقر

يؤثر مرتفع جويّ على طقس لبنان و يستمر اليوم وفي الايام المقبلة، بطقس ربيعيّ دافئ ومستقر.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٤ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس

- الرياح: شمالية غربية  ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٧٥٪؜ 

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الاحد:

مستقر ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعًا وبين ١١ و ٢٠  على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

 

الاثنين:

مستقر ومشمس الى غائم حزئيًّا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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