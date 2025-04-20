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طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
حال الطقس
2025-04-20 | 02:44
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طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
يتأثر لبنان بمرتفع جويّ اليوم وفي الايام المقبلة، مع طقس ربيعيّ معتاد ومستقر.
وتسيطر كتل حارة على الاجواء بين الثلاثاء والخميس، تحمل معها رياحًا قويةً مع غبار، وترتفع درجات الحرارة لتعود وتنحسر يوم الجمعة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الأحد:
- الحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : مشمس مع سحب مرتفعة
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٧٠٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٤٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠
الاثنين:
مستقر ومشمس الى غائم حزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٧ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الثلاثاء:
مستقر دافئ جداً (حار جنوبا خاصة في المناطق الداخلية تتخطى الحرارة عتبة الـ ٣٠ درجة) ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
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