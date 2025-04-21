الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-04-21 | 02:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
يؤثر على لبنان اليوم مرتفع جوي، بطقس ربيعي معتاد ومستقر، فيما تسيطر كتل حارة على لبنان بين الثلاثاء والخميس وتحمل معها رياحا قوية وغبارا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
وتنحسر هذه الكتل الحارة يوم الجمعة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٧ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس مستقر، دافئ جداً ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة. أما جنوبا، فالطقس حار خصوصا في المناطق الداخلية حيث تتخطى درجات الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة. وتتراوح درجات الحرارة على الشكل التالي: بين ١٥ و٣٠ درجة ساحلا، وبين ١٢ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٠ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس غائم، مغبر، وحار خصوصا في المناطق الداخلية جنوبا، مع احتمال زخات مطر موحل ومحلي. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٣٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
كتل حارة
الحرارة
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-03-24
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-03-24
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... اليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-03-26
درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ الجمعة
حال الطقس
2025-03-26
درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ الجمعة
0
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
0
حال الطقس
2025-03-23
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة!
حال الطقس
2025-03-23
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
0
حال الطقس
2025-04-19
طقس ربيعيّ دافئ ومستقر
حال الطقس
2025-04-19
طقس ربيعيّ دافئ ومستقر
0
حال الطقس
2025-04-18
طقس مستقر ومشمس... والحرارة الى ارتفاع
حال الطقس
2025-04-18
طقس مستقر ومشمس... والحرارة الى ارتفاع
0
حال الطقس
2025-04-17
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
حال الطقس
2025-04-17
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:15
قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!
منوعات
16:15
قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!
0
أخبار لبنان
2025-04-19
كرامي: التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة الوزارة
أخبار لبنان
2025-04-19
كرامي: التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة الوزارة
0
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أجواء عيد الفصح تعمّ مختلف المناطق اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أجواء عيد الفصح تعمّ مختلف المناطق اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بحضور السفير البابوي... بلدة يارون الجنوبية أحيت قداس إثنين الباعوث
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بحضور السفير البابوي... بلدة يارون الجنوبية أحيت قداس إثنين الباعوث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته
تقارير نشرة الاخبار
13:22
البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:56
مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:56
مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
08:19
بابا الفقراء وبابا الشباب سيبقى ذكراه مؤبدًا
تقارير نشرة الاخبار
08:19
بابا الفقراء وبابا الشباب سيبقى ذكراه مؤبدًا
0
أخبار دولية
07:58
البطريرك يوحنا العاشر يازجي ترأس قداس اثنين الباعوث في الكاتدرائية المريمية في دمشق
أخبار دولية
07:58
البطريرك يوحنا العاشر يازجي ترأس قداس اثنين الباعوث في الكاتدرائية المريمية في دمشق
0
أخبار لبنان
04:08
فضل الله: هناك أولويات على الحكومة أن تعالجها أولا ثم تأتي الطروحات المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية
أخبار لبنان
04:08
فضل الله: هناك أولويات على الحكومة أن تعالجها أولا ثم تأتي الطروحات المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية
0
أخبار دولية
04:02
إيران تتهم إسرائيل بالسعي "لتقويض" المباحثات النووية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
04:02
إيران تتهم إسرائيل بالسعي "لتقويض" المباحثات النووية مع الولايات المتحدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:38
توتر وتحطيم في طرابلس...
أخبار لبنان
14:38
توتر وتحطيم في طرابلس...
2
أمن وقضاء
09:16
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس
أمن وقضاء
09:16
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس
3
أخبار لبنان
02:51
الرئيس عون عاد البطريرك الراعي في أوتيل ديو وإطمأن إلى صحته
أخبار لبنان
02:51
الرئيس عون عاد البطريرك الراعي في أوتيل ديو وإطمأن إلى صحته
4
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صورة وجه المسيح التي عاشت في خيال كل مؤمن... تحولت إلى حقيقة رقمية!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صورة وجه المسيح التي عاشت في خيال كل مؤمن... تحولت إلى حقيقة رقمية!
5
أخبار دولية
00:28
الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...
أخبار دولية
00:28
الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...
6
أخبار دولية
04:13
وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما
أخبار دولية
04:13
وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما
7
منوعات
16:15
قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!
منوعات
16:15
قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!
8
حال الطقس
02:15
كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حال الطقس
02:15
كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More