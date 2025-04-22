تؤثّر كتل حارة على طقس لبنان اليوم وتشتد غدًا، قبل أن تنحسر الخميس.

وتحمل معها رياح قوية غبار وارتفاع في درجات الحرارة.

ويتقلب الطقس صباح الجمعة مع تساقط بعد الأمطار الصباحية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٧ و ٢٥ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر دافئ جدًا وحار جنوبًا خصوصًا في المناطق الداخلية، حيث تتخطى الحرارة عتبة الـ ٣٠ درجة ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة ويتحول تدريجيًا الى مغبر

- الرياح: شمالية غربية تنشط بعد الظهر وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٢٠ و ٧٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء:

غائم ومغبر، حار خصوصًا المناطق الداخلية جنوبًا، احتمال تساقط زخات مطر موحل ومحليّ والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٣٥ ساحلًا وبين ١٢ و ٣٣ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية شرقية قوية خصوصًا على المرتفعات وشرق البلاد وسرعتها بين ٣٠-٩٠كم/س

الخميس:

غائم بسحب متوسطة ومرتفعة يتشكل الضباب مساءً مع ارتفاع الرطوبة والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٢٥ بقاعًا وبين ١٢ و ٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح تتحول غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س