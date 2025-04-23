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تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس

حال الطقس
2025-04-23 | 01:12
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تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس
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تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس

تأثيرُ اضطراب جوي فوق المناطق الصحراوية بين شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، يؤدي إلى اندفاع كتل هوائية حارة نحو لبنان، ما يسبب ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة اليوم، قبل أن تنحسر غدًا الخميس، ويتقلب الطقس بين ليل غد وصباح الجمعة مع احتمال ضئيل لتساقط بعض زخات المطر المحلي والموحل.
 هذا الاضطراب يترافق مع رياح قوية، غبار كثيف، وطقس غير مستقر.


اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الأربعاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو :  غائم ومغبر، حار خاصة المناطق الداخلية جنوبا، احتمال ضئيل زخات مطر موحل ومحلي جبلاً
- الرياح : جنوبية قوية خاصة جبلا وشرقاً واضعف ساحلا وسرعتها بين ٣٠ و ٩٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٢٠ و ٦٠٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : سيء بسبب تكاثر الغبار
- حال البحر : منخفض يتحول هائج بعد الظهر الموج (١٠٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠

الخميس: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة يتشكل الضباب مساءً مع ارتفاع الرطوبة والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٤ ساحلا وبين ١٣ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح تتحول غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الجمعة: غائم جزئياً يتشكل الضباب مساءً مع ارتفاع الرطوبة والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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