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الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-04-24 | 03:13
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الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب
تنحسر الكتل الحارة عن لبنان اليوم ويتحول الطقس الى متقلب بين الليلة وصباح غد الجمعة، مع احتمال ضئيل لتساقط بعض زخات المطر المحلي والموحل.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٤ ساحلا وبين ١٣ و٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و٢١ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: غائم ومغبر مع احتمال ضئيل لتساقط زخات مطر موحل ومحلي ليلا مع تشكل الضباب
- الرياح: جنوبية قوية خاصة جبلا وشرقاً واضعف ساحلا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٣٠ و٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: سيئ بسبب تكاثر الغبار
- حال البحر: هائج الظهر الموج (١٠٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: متقلب غائم جزئياً يتشكل الضباب مع ارتفاع الرطوبة واحتمال خفيف لامطار محلية صباحا والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٢ ساحلا وبين ١٠ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٨على الـ١٠٠٠متر ، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
السبت: متقلب وغائم جزئياً يمع تشكل الضباب وتساقط امطار خفيفة محلية والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٢ ساحلا وبين ١٠ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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