طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...

طقس رطب ومتقلب قليلا يؤثر على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة (باستثناء غدا الاحد) مع احتمال ضئيل لتساقط بعض زخات المطر المحلي خصوصا في خلال النهار، فيما تستمر الحرارة بالانخفاض لتصبح ما دون معدلاتها.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٢ ساحلا وبين ١٠ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: غائم جزئياً يتشكل الضباب مع واحتمال أمطار محلية نهاراً

- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: قليل السحب نهاراً يتشكل الضباب مساءً والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٢ ساحلا وبين ١٠ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاثنين: متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال ضئيل لتساقط امطار خفيفة محلية على الحبال الشمالية والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٢ ساحلا وبين ١٠ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.