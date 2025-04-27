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طقس مستقرّ الى متقلّب...

حال الطقس
2025-04-27 | 02:19
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طقس مستقرّ الى متقلّب...
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طقس مستقرّ الى متقلّب...

يسيطر على لبنان طقس مستقر اليوم، ثم يتقلّب قليلًا يوم الاثنين والثلاثاء مع بقاء الحرارة مستقرة وما دون معدلاتها، ويتأثر الطقس بكتل دافئة الاربعاء، قبل ان يصل المنخفض الجويّ المعتاد يوم الخميس مع انخفاض بدرجات الحرارة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد:
- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨  على الـ ١٠٠٠متر
-الجو :  قليل السحب الى غائم جزئياً وتشكّل ضباب مساءً
- الرياح : شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠

الاثنين: متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال ضئيل لتساقط امطار خفيفة محلية على الجبال الشمالية والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء: متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال ضئيل لتساقط امطار خفيفة محلية على الجبال الشمالية والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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