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منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-04-28 | 02:41
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منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس
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منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان طقس رطب ومتقلب قليلا بين اليوم وغدا مع بقاء درجات الحرارة مستقرة وما دون معدلاتها، يليه كتل دافئة الأربعاء قبل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء ويوم الخميس مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٢ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال ضئيل لتساقط أمطار خفيفة محلية على الجبال الشمالية
- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال ضئيل لتساقط أمطار خفيفة محلية على الجبال الشمالية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٢ درجة ساحلا وبين ١٠ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مغبر قليلا وحار نسبيا، والجو غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة وتتساقط أمطار خفيفة محلية على الجبال الشمالية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٠ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
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