طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة

يكون طقس اليوم رطبًا ومتقلبًا، مع بقاء الحرارة على استقرارها وما دون معدلاتها. فيما يتأثّر الطقس بكتل دافئة الاربعاء قبل ان يصل المنخفض الجويّ المعتاد بدءاً من مساء الاربعاء ولأيام عدّة، مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار متفرقة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال ضئيل لتساقط امطار خفيفة محلية خصوصاً على الجبال الشمالية

- الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠



الاربعاء : مغبرّ قليلاً خصوصاً شرق البلاد وحار نسبيًا، الجو غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة وتتساقط امطار خفيفة محلية مساءً والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٣١ ساحلا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س



الخميس : متقلّب وغائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س