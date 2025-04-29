الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة

حال الطقس
2025-04-29 | 02:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة

يكون طقس اليوم رطبًا ومتقلبًا، مع بقاء الحرارة على استقرارها وما دون معدلاتها. فيما يتأثّر الطقس بكتل دافئة الاربعاء قبل ان يصل المنخفض الجويّ المعتاد بدءاً من مساء الاربعاء ولأيام عدّة، مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار متفرقة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨  على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال ضئيل لتساقط امطار خفيفة محلية خصوصاً على الجبال الشمالية 
- الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠

الاربعاء : مغبرّ قليلاً خصوصاً شرق البلاد وحار نسبيًا، الجو غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة وتتساقط امطار خفيفة محلية مساءً والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٣١ ساحلا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٦  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س

الخميس : متقلّب وغائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

لبنان:

تقلّبات

انخفاض

بدرجات

الحرارة

منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-03-14

طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-03-17

بعد موجة الحرّ ..انخفاض بدرجات الحرارة وامطار متفرّقة

LBCI
حال الطقس
2025-03-12

طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-04-20

طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-04-28

منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-04-27

طقس مستقرّ الى متقلّب...

LBCI
حال الطقس
2025-04-26

طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...

LBCI
حال الطقس
2025-04-25

طقس رطب ومتقلب يؤثر على لبنان...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-20

أدرعي: هاجمنا عدة منصات صاروخية وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من الحزب الله في النبطية

LBCI
فنّ
2025-04-24

طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!

LBCI
آخر الأخبار
06:56

نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط ومهمتنا ليست الإنتصار في الحرب فقط إنما إعادة المخطوفين

LBCI
أخبار دولية
23:38

واشنطن خسرت في اليمن منذ آذار سبع مسيّرات سعر الواحدة منها 30 مليون دولار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:59

زعيم حزب المحافظين الكندي إعترف بالهزيمة أمام الحزب الليبرالي

LBCI
أخبار لبنان
07:26

وزير الداخلية من دار الفتوى: مسعى التوافق مستمر لإنتخابات بيروت والمفتي دريان حريص على إجراء الإستحقاقات الدستورية في وقتها

LBCI
أمن وقضاء
05:57

وزير الداخلية والبلديات تفقّد استعدادات محافظة جبل لبنان للانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
04:33

عون استقبل كنعان: اهتمام دولي بلبنان مشروط بالإصلاح والقرار 1701 أولوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:24

سوريا بين التهديدات والنمو الإقتصادي

LBCI
أخبار لبنان
14:02

قاسم: الإنسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى أولوية ويجب أن نستثمر الإنتخابات البلدية في بناء الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إنطلاق العد العكسي لمهرجان OMT Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

سناب شات متهم بإفساد القُصّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أوروبا تغرق في العتمة وسط لغز لم يُفك بعد!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:13

طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
16:21

جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيليّ: التقديرات في إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران يرجح أن تنتهي باتفاق

LBCI
أخبار لبنان
05:15

المالية حولّت جميع رواتب العاملين في القطاع العام

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 29-04-2025

LBCI
أخبار دولية
16:28

مصدران أمنيان مصريان لرويترز: مفاوضات القاهرة في شأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا و إجماع على وقف إطلاق نار طويل الأمد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الـHSBC وحسابات اللبنانيين

LBCI
فنّ
09:49

فارس كرم: من كتر ما سامحناهم... كرهناهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More