استقرار تام بدءًا من الثلاثاء المقبل مع عودة الارتفاع في درجات الحرارة

يتأثر لبنان بمنخفض جوّيّ ضعيف جدًا الفعالية ويتمركز بعيدا جنوب غرب تركيا ويستمر لغاية الاثنين مع استقرار في درجات الحرارة.

وهناك احتمال خفيف لتساقط بعض الأمطار المحلية احيانًا.

ويشهد الطقس استقرارًا تامًا بدءًا من الثلاثاء المقبل مع عودة الارتفاع في درجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢١ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: متقلب وغائم جزئيًا مع تشكل الضباب واحتمال ٢٠٪؜ لتساقط امطار محلية جدا نهارًا

- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٩٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأحد:

متقلب وغائم جزئيًا مع تشكل الضباب واحتمال ٦٠٪؜ لتساقط امطار محلية نهارًا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين:

متقلب وغائم جزئيًا مع تشكل الضباب واحتمال ٣٠٪؜ لتساقط امطار محلية جدًا نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س