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إستقرار جوي... هذه تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-05-04 | 01:37
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إستقرار جوي... هذه تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
ما زال لبنان يتأثر بمنخفض جوي ضعيف الفعالية جدًا ومتمركز بعيدًا جنوب غرب تركيا ويستمر لغاية يوم غد الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال لبعض الامطار المحلية احيانًا، واستقرار تام بدءًا من الثلاثاء المقبل مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢١ ساحلًا وبين ١٠ و١٩ بقاعًا وبين ١٠ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: متقلب وغائم جزئيًا مع تشكل الضباب واحتمال ٥٠٪ لتساقط امطار محلية نهارًا خاصة جبلًا
- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٩٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليًا جبلًا
- حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: متقلب وغائم جزئيًا مع تشكل الضباب واحتمال ٤٠٪ لتساقط امطار محلية جدًا نهارًا والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢١ ساحلًا وبين ١٠ و٢٠ بقاعًا وبين ١٠ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
الثلاثاء: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٣ ساحلًا وبين ١٠ و٢٢ بقاعًا وبين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
جوي...
تفاصيل
الأسبوع
استقرار تام بدءًا من الثلاثاء المقبل مع عودة الارتفاع في درجات الحرارة
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