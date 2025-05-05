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إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-05-05 | 01:32
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إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
ما زال لبنان يتأثر بمنخفض جوي ضعيف الفعالية ومتمركز بعيدا جنوب غرب تركيا قبل أن ينكفئ ليلا ويعود الاستقرار التام بدءا من الغد الثلاثاء مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح حارة أواخر الأسبوع.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢١ درجة ساحلا، بين ١٠ و١٩ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٥٠٪ لتساقط أمطار محلية نهارا خصوصا على الجبال
- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا جبلا
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج (٩٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١١ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٤ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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