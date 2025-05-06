استقرار جوي... وارتفاع تدريجيّ بالحرارة أواخر الأسبوع

يتأثر لبنان بمنطقة من الضغط الجويّ المرتفع، مما يؤدي الى استقرار تام اليوم ،مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح حارة أواخر الاسبوع.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : مستقر قليل السحب

- الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



الاربعاء: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الخميس: مستقر ومشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س