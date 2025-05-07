يسيطر استقرار تام في الأحوال الجوية على لبنان مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح حارة أواخر الاسبوع.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و ٢٦ درجة بقاعًا وبين ١١ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مستقر ومشمس
- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و ٧٠٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس:
مستقر ومشمس الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الجمعة:
مستقر ومشمس الى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س