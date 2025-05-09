أجواء مغبرة قليلًا وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

تؤثر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان وتؤدي الى استقرار تام بالاحوال الجوية وأجواء مغبرة قليلًا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية قبل ان تنخفض الاثنين ثم يتقلب الطقس الثلاثاء.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مستقر ومشمس مع ظهور سحب مرتفعة

- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و٦٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر مغبر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٨ و٣١ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



الاحد: مستقر مغبر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٨ و٣١ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية تنشط احيانًا خصوصاً في الداخل وجبلًا وسرعتها بين ٢٩ و٦٠ كم/س