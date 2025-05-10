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طقس مستقر حتى الاثنين..

حال الطقس
2025-05-10 | 01:06
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طقس مستقر حتى الاثنين..
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طقس مستقر حتى الاثنين..

تسيطر على لبنان منطقة من الضغط الجويّ المرتفع، وتؤدي الى استقرار تامّ بالاحوال الجوية، مع قليل من الغبار، فيما تبقى درجات الحرارة ثلاثينية، قبل ان تنخفض يوم الاثنين، ثم يتقلب الطقس يوم الثلاثاء المقبل مع اشتداد الرياح.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:
- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦  على الـ ١٠٠٠متر 
-الجو : مستقر ومشمس مع ظهور سحب مرتفعة
- الرياح : شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٦٠٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١

الاحد: مستقر مغبر ومشمس مع ظهور سحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٣١ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية تنشط احيانا خاصة في الداخل وجبلا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين: غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط بعد الظهر وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

مستقر

الاثنين..

أجواء مغبرة قليلًا وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة
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