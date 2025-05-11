استقرار تام في الأحوال الجوية

تؤثّر كتل حارة على لبنان وتؤدي إلى استقرار تام في الأحوال الجوية.



والأجواء حارة ومغبرة قليلًا مع بقاء الحرارة ثلاثينية قبل أن غدًا الاثنين ثم يتقلب الطقس الثلاثاء المقبل مع اشتداد الرياح.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ١٨ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر ومشمس ومغبر مع ظهور سحب مرتفعة

- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و ٦٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين:

غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط بعد الظهر وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الثلاثاء:

غائم جزئيًا مع احتمال خفيف لتساقط بعض الامطار المحلية والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط بعد الظهر وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س