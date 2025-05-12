كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان... طقس متقلب وانخفاض بالحرارة مع رياح نشطة وأمطار متفرقة

يتأثر لبنان بكتل هوائية باردة تتمركز شمال البحر الاسود وتكون بفعالية ضعيفة، يتحول معها الطقس الى خريفيّ متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة، بالاضافة الى اشتداد الرياح واحتمال امطار محلية غير شاملة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:





الاثنين:

- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئياً يتشكل الضباب مساءً

- الرياح : جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) ويتحول هائج ليلاً وحرارة سطح المياه ٢١



الثلاثاء: غائم جزئياً مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية خاصة في القسم الثاني من النهار والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاص بعد الظهر وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س



الاربعاء: غائم جزئياً مع بعض الامطار المحلية والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥ كم/س