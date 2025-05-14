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طقس لبنان: أجواء خريفية متقلبة اليوم وارتفاع بالحرارة بدءًا من الجمعة
حال الطقس
2025-05-14 | 02:45
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طقس لبنان: أجواء خريفية متقلبة اليوم وارتفاع بالحرارة بدءًا من الجمعة
يتأثّر لبنان بكتل هوائية باردة من شمال البحر الاسود بفعالية ضعيفة اليوم وفي الايام المقبلة، ويتحول معها الطقس الى خريفي متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة، ويعود الاستقرار التام يوم الجمعة مع عودة الارتفاع بالحرارة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر
-الجو : غائم جزئياً يتشكل الضباب وتتساقط امطار محلية
- الرياح : جنوبية غربية تنشط احياناً جبلاً سرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : مرتفع (١٥٠سم) ويتحول وحرارة سطح المياه ٢١
الخميس:
غائم جزئياً مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية خاصة في القسم الثاني من النهار والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٩ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاص بعد الظهر وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س
الجمعة:
دافىء مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان:
أجواء
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الجمعة
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان: طقس خريفي متقلب حتى الخميس
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