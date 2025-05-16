كتل هوائية حارة ومغبرة بانتظارنا... والحرارة تتخطى الـ30 درجة!

يتأثر لبنان بدءا من اليوم بكتل هوائية حارة ومغبرة قليلاً مع استقرار تام بالأحوال الجوية وعودة الارتفاع بدرجات الحرارة. وتشتد هذه الكتل جدا يوم غد السبت وتضعف الأحد وتنكفئ كليا يوم الاثنين مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: دافئ، مستقر وقليل السحب

- الرياح: شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٧٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس مستقر مغبر وحار، وغائم جزئيا بسحب مرتفعة. وتتراوح درجات الحرارة على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٥ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الأحد: الطقس دافئ مستقر ومغبر، وغائم جزئيا بسحب مرتفعة. وتتراوح درجات الحرارة على الشكل التالي: بين ١٦ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.