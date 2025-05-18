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انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-05-18 | 02:08
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انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
تضعف اليوم، الكتل الهوائية الحارة التي يتأثر بها لبنان مع انخفاض بدرجات الحرارة ومن المتوقع أن تنكفئ كليا يوم غد الاثنين مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية ويتحول الطقس الى ربيعي معتدل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مستقر مغبر قليلا وحار، ومشمس الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة
- الرياح: تتحول الى جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٧٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين:
الطقس ربيعي مستقر ومعتدل ومشمس، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الثلاثاء:
الطقس ربيعي مستقر ومعتدل ومشمس، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٥ درجة ساحلا، وبين ١٢ و ٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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