الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إليكم حال الطقس في لبنان...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-05-19 | 01:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إليكم حال الطقس في لبنان...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إليكم حال الطقس في لبنان...

طقس معتدل يرافقنا...

تنكفئ الكتل الحارة بشكل كلي، فيعود الطقس المعتدل ليؤثر على لبنان اليوم وفي اليومين المقبلين مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية. 

وتعود درجات الحرارة الى الارتفاع بدءا من يوم الخميس المقبل، فيما ترتفع جبلا يوم الأربعاء.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر
-الجو: مستقر قليل السحب ويتشكل ضباب محلي بعد الظهر
- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس ربيعي مستقر ومعتدل وغائم جزئيا مع تشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٥ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس ربيعي مستقر، معتدل وقليل السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١١ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

طقس

لبنان

الحرارة

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-04-06

إشتداد سرعة الرياح وغبار في الجو... إليكم حال الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-05-18

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-03-30

عودة الإستقرار غدًا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-03-25

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-05-18

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-05-17

الطقس حار... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!

LBCI
حال الطقس
2025-05-16

كتل هوائية حارة ومغبرة بانتظارنا... والحرارة تتخطى الـ30 درجة!

LBCI
حال الطقس
2025-05-15

طقس خريفيّ متقلب يسيطر على لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 19-5-2025

LBCI
حال الطقس
01:14

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
آخر الأخبار
16:42

ماكينة القوات اللبنانية في بيروت: الفرز حتى الساعة يظهر فوز لائحة "بيروت بتجمعنا" والفارق كبير بينها وبين اللوائح المنافسة

LBCI
أخبار لبنان
17:10

الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:55

الرئيس عون: سأطلب من مصر دعم الجيش اللبناني لمكافحة المتفجرات والأنفاق

LBCI
أخبار لبنان
17:10

الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية

LBCI
أخبار لبنان
16:33

تقدم لائحة "بيروت بتجمعنا" وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الآن...

LBCI
أخبار لبنان
15:32

فارق كبير بعدد الأصوات بين لوائح ثنائي أمل - حزب الله واللوائح المنافسة في بعلبك ودورس وبريتال

LBCI
أخبار لبنان
12:46

الإنتخابات في بيروت بالأرقام والنسب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

في البقاع الشماليّ وتحديدًا دير الاحمر... معركة انتخابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

تفاصيل المشهد الانتخابيّ من زحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

في زحلة... هكذا تبدو أجواء الإنتخابات البلدية والإختيارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

في بيروت ومن ساقية الجنزير... مشهد انتخابيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:39

ابنة وائل كفوري تحتفل بالقربانة الأولى (صور)

LBCI
خبر عاجل
16:03

تقدم لائحة بيروت بتجمعنا المدعومة من حزب الله وأمل والقوات والكتائب والمشاريع والطاشناق والتيار والاشتراكي والنائب فؤاد المخزومي حتى الساعة

LBCI
منوعات
15:02

"الدكتورة يومي" تفاجئ جمهورها بإعلان زواجها... من هو العريس؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:34

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لا يعرف الشيخ موفق طريف والصورة وزعها الإعلام الإسرائيليّ الرسميّ لغايات مشبوهة

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الرئيس عون يهنئ البابا لاوون الرابع عشر

LBCI
حال الطقس
01:14

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
10:30

نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية حتى قرابة الساعة الخامسة عصرًا

LBCI
أخبار لبنان
17:10

الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More