طقس معتدل اليوم وغداً... وارتفاع ملحوظ بالحرارة بدءاً من الخميس

يسيطر على لبنان طقس معتدل اليوم ويوم غد، مع استقرار بدرجات الحرارة، لتعود وترتفع بدءًا من يوم الخميس.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٥ ساحلا وبين ١٣ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : مستقر قليل السحب ويتشكل ضباب محلي بعد الظهر

- الرياح : جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : متوسط (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



الاربعاء : ربيعي مستقر ومعتدل وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ ساحلا وبين ١١ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الخميس : ربيعي دافئ جدا وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٨ ساحلا وبين ١١ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س