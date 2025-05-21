الحرارة تعود الى الارتفاع بدءا من الخميس...



يؤثر على لبنان طقس معتدل ومستقر اليوم مع استقرار بدرجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية.



تعود الحرارة الى الارتفاع بدءا من يوم غد الخميس وما من أمطار متوقعة.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٥ ساحلا وبين ١٣ و٢٦ بقاعاً وبين ١٤و٣٢ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر قليل السحب ويتشكل ضباب سحب وضباب محلي بعد الظهر

- الرياح: شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: ربيعي دافئ وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و٢٨ ساحلا وبين ١١ و٣٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الجمعة: ربيعي دافئ وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و٢٨ ساحلا وبين ١١ و٣٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢٦ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.